Путин указал Медведеву на проблему с неритмичным расходованием средств бюджета

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Проблема неритмичного расходования бюджетных средств, которая привела к формированию гигантского профицита и постепенно стала восприниматься как источник серьезных макроэкономических рисков, стала предметом обсуждения президента Владимира Путина с премьером Дмитрием Медведевым.

"Есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования", - сказал Путин в ходе встречи с Медведевым, на которой обсуждался проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (в целом одобрен правительством на заседании в минувший четверг, 19 сентября).

Президент РФ констатировал, что в 2019 году также не получается "изначально, ритмично и равными долями по кварталам" финансировать реализацию принятых властями решений. "Связано это, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений", - пояснил Путин.

Сейчас федеральный бюджет исполняется с огромным профицитом - как за счет благоприятной в целом конъюнктуры внешних рынков, так и из-за невысокого темпа расходов на нацпроекты. В январе-августе 2019 года профицит составил 2,56 трлн рублей, или 3,7% ВВП. "Догоняющие" бюджетные расходы ЦБ РФ называет одним из рисков повышения темпов инфляции.

"Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", - сказал Путин. Медведев в ответ заверил президента, что власти займутся решением этой проблемы. "Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов", - сказал премьер.

Как сообщали ранее журналистам в аппарате правительства, кассовое исполнение расходов на нацпроекты на 13 сентября составило всего 47% от годовых значений.

"Принято решение, и мы его должны реализовать нормативно, что по нацпроектам неиспользованные деньги будут перенесены на следующий год, и ведомства смогут их "дотратить" в начале года", - заявили в аппарате правительства.

Согласно проекту бюджета на 2020 год, в следующем году расходы по нацпроектам увеличатся на 10%, до 2 трлн рублей. В 2021 г. они составят 2,3 трлн рублей, в 2022 г. - 2,7 трлн рублей, сообщал Минфин.