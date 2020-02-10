Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:23

Мишустин потребовал проверить расходы бюджета и увеличить финансирование нацпроектов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на 2020 год, чтобы можно было перенаправить часть средств на финансирование нацпроектов, которые президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. Он сказал это на совещании с вице-премьерами 10 февраля.

Премьер также назвал недопустимой ситуацию, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства.

"Я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин

Он поручил главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко вместе с Минфином и казначейством "проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года". За этим должны "последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности", предупредил он.

В середине января Минфин сообщил, что в 2019 году расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. В аутсайдерах оказались нацпроекты "Экология" (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и "Цифровая экономика" (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%).

Михаил Мишустин правительство Владимир Путин Дмитрий Григоренко Минфин

Новости по теме

Новости

Рубль вырос к доллару и евро после падения в конце прошлой недели

Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

Минск попросил Россию о смягчении условий кредита на Белорусскую АЭС

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Группа "Сафмар" начала поставки нефтепродуктов на АЗС российских НК в Белоруссии

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');