Мишустин потребовал проверить расходы бюджета и увеличить финансирование нацпроектов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на 2020 год, чтобы можно было перенаправить часть средств на финансирование нацпроектов, которые президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. Он сказал это на совещании с вице-премьерами 10 февраля.

Премьер также назвал недопустимой ситуацию, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства.

"Я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин

Он поручил главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко вместе с Минфином и казначейством "проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года". За этим должны "последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности", предупредил он.

В середине января Минфин сообщил, что в 2019 году расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. В аутсайдерах оказались нацпроекты "Экология" (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и "Цифровая экономика" (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%).