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Бывший соруководитель РБК возглавила департамент ВТБ по работе с журналистами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Журналист Елизавета Голикова стала старшим вице-президентом ВТБ и возглавила департамент банка по работе со СМИ, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Прежний глава департамента Вадим Суховерхов стал советником президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Комментируя эту перестановку, Костин выразил уверенность, что "многолетний опыт" Голиковой позволит ВТБ укрепить позиции в области управления репутацией и коммуникаций.

Летом 2016 года Голикова и Игорь Тросников стали соруководителями объединенной редакции РБК после увольнения оттуда главного редактора газеты "РБК" Максима Солюса, шеф-редактора Елизаветы Осетинской и главного редактора сайта Романа Баданина. Оба соруководителя оставили эти должности в августе 2019 года. Тросников стал заместителем гендиректора РБК, а Голикова ушла из медиакомпании. Тогда сообщалось, что ее новая работа не будет связана с журналистикой.

Свою карьеру Голикова начинала в "Коммерсанте", где была корреспондентом отдела финансовой информации, затем его редактором, а потом главредом сайта kommersant.ru. После этого она занимала руководящие должности в агентстве ТАСС.

Елизавета Голикова ВТБ РБК Андрей Костин

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