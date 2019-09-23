Франция собралась вложить $15 млрд в механизм расчетов с Ираном в обход санкций США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Франция обещала вложить $15 млрд в специальный механизм расчетов с Ираном в обход американских санкций INSTEX, сообщил гендиректор иранской компании "Специальный механизм по торговле и финансированию Ирана и Европы" (SATMA) Али Асгар Нури.

Согласно сообщению иранского агентства ИРНА, Нури заявил, что о таких намерениях Франции сообщил новый руководитель INSTEX Михаэль Эрхард Бок

Глава SATMA отметил, что к INSTEX уже присоединился первый европейский банк, а второй присоединится к нему в ближайшее время.

"Из-за санкций США против нефтяного сектора Ирана финансирование механизма INSTEX средствами от продажи иранской нефти практически невозможно. Поэтому мы ищем новые средства, включая доходы от не нефтяного экспорта", - сказал он.

Нури также сообщил, что сейчас уже семь иранских банков готовы проводить торговые транзакции в рамках INSTEX.

Бок в сентябре посетил Тегеран, где принял участие в заседании Германо-иранской торгово-промышленной палаты и встретился с представителями компаний двух стран, обсудив с ними препятствия на пути финансовых транзакций, сообщали иранские СМИ.

Тегеран добивается от "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) распространения специального платежного механизма на экспорт иранской нефти и возврат выручки Исламской республики.

Иран уже трижды сокращал объем выполнения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и дал в сентябре Евросоюзу еще 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства по экспорту иранской нефти.