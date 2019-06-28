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ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид, председательствовавшая в пятницу в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе, сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.

"Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам (встречи - ИФ), что INSTEX запущен и доступен для всех государств-членов ЕС и что первые транзакции обрабатываются. Будет продолжено дополнительное сотрудничество с соответствующей иранской организацией (STFI), которая уже создана", - говорится в заявлении от имени председателя комиссии, которое ЕВС распространила в Брюсселе.

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.

"Они также работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран", - сообщается в заявлении.

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ЕС Иран INSTEX

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