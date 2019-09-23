Российский рынок акций начал неделю со снижения вслед за миром

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с умеренного снижения вслед за мировыми площадками и на фоне слабой нефти, откат индексов сдерживался подросшими бумагами "Норникеля" на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2785,46 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1373,49 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар подешевел до 63,89 рубля (-0,12 рубля).

Снизился курс акций "Интер РАО" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%), "Мечела" (-1,4% и -0,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), Сбербанка (-1%), "Распадской" (-0,8%), "Россетей" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%).

Подросли акции "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Норникеля" (+1,1%), АФК "Система" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Башнефти" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-5,7%), ПАО "Армада" (-4,7%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-4,2%), акции Мособлбанка (-3,1%), "Группы компаний ПИК" (-2,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (+23,7%), ПАО "Тантал" (+5,4%), "Аптечной сети 36,6" (+4,7%), "префы" "Ленэнерго" (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,697 млрд рублей (из них 6,489 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные биржевые индексы

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite снизился на 1%), просела Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-1,1%), но в США после негативного начала торгов наметилась стабилизация (индекс S&P 500 отыграл потери и держится на уровне пятницы).

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры между США и Китаем. В конце прошлой недели стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров, в ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября. В ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынки сочли негативным сигналом.

Что происходит с ценами на нефть

Нефть в понедельник вечером консолидируется после роста из-за усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на 0,7 доллара ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $64,26 за баррель (-0,03% и -0,2% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $58,23 за баррель (+0,2% и -0,2% в пятницу).

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал выдумкой заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу, 20 сентября, Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.