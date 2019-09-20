США введут санкции против последнего источника финансовых средств Ирана

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает американский телеканал CBS.

По данным телеканала, такое заявление президент сделал в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Овальном кабинете.

Журналисты телеканала отмечают, что, по словам американского лидера, это высший уровень санкций. При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о высшем уровне санкций, и что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными", уточняет CBS.

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавних ударов по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали предприятия Saudi Aramco. В частности, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.