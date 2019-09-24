"Ашан" в ноябре закроет единственный магазин сети в Кузбассе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Французская сеть Auchan 30 ноября закроет гипермаркет в Новокузнецке, сообщил российский оператор сети "Ашан Ритейл Россия". В администрации Кемеровской области отметили, что это единственная точка сети в регионе. Она была открыта в апреле 2016 года, инвестиции в проект составили около 300 млн рублей.

В компании объяснили, что решение по каждой точки принимается индивидуально, с учетом его эффективности. Сеть переходит на новую бизнес-модель, анализирует показатели всех магазинов и перераспределяет ресурсы.

О новой бизнес-модели "Ашан" объявит в конце 2019 года, когда откроет новый гипермаркет в подмосковном Пушкине. Уходить из России ритейлер не собирается.

Auchan пришел в Россию в 2002 году. С 2016 года выручка российского подразделения компании снижалась три года подряд. В 2018 году она составила 270,66 млрд рублей, в 2017 году - 294,32 млрд рублей. "Ашан" был лидером в сегменте гипермаркетов, но в 2017 году уступила первое место по выручке "Ленте".

Сейчас у "Ашана" в России есть классические гипермаркеты, ситисторы (компактные гипермаркеты), супермаркеты и магазины "у дома" ("Мой Ашан"). Гендиректор российского оператора компании Франсуа Реми в конце прошлого года прогнозировал, что в 2019 году "Ашан" откроет два гипермаркета (против шести в 2018 году), а в 2020-2021 годах ускорит развитие, но будет делать ставку на небольшие форматы.