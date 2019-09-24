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Нефть продолжила дешеветь на сигналах восстановления добычи в Саудовской Аравии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает снижается в ходе торгов во вторник на сигналах восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 по Москве подешевели на $0,83 (1,28%) - до $63,94 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,64 (1,09%) - до $58,00 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания Saudi Aramco восстанавливает загруженность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране до прежних уровней после сокращения объемов нефтепереработки для выполнения обязательств по экспортной поставке топлива.

По данным экспертов аналитической компании Orbital Insight, после атак на объекты нефтяной инфраструктуры, сокративших добычу нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки, страна снизила нефтепереработку примерно на 1 млн баррелей в сутки.

"Довольно странно, что в представлении рынка риски новых атак на Саудовскую Аравию и союзников страны на Ближнем Востоке или же ответного удара по Ирану снизились. По сути, сейчас котировки нефти вообще не учитывают геополитические риски", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. -

Также рынок ждет данных министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Саудовская Аравия Brent WTI

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