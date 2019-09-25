Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в среду на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $62,57 за баррель, что на $0,53 (0,84%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $63,1 за баррель, опустившись на $1,67 (2,58%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,35 (0,61%) - до $56,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $1,35 (2,3%), до $57,29 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Генассамблее ООН во вторник, 24 сентября, подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации (ВТО) требуются радикальные изменения из-за политики КНР.

Торговый спор США и Китая уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть, отмечают аналитики Citigroup.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 по Москве. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 190 тыс. баррелей, запасы бензина - выросли на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 600 тыс. баррелей.