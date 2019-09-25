Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,3-0,5%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС вслед за откатом мировых фондовых площадок на фоне ряда негативных новостей, главной из которых стала критика президента США Дональда Трампа в адрес Китая, что подорвало оптимизм в отношении торговой сделки США-КНР.

Индекс МосБиржи за минуту торгов в среду утром снизился на 0,31% и составил 2745,94 пункта. Индекс РТС к 10:01 по Москве потерял 0,51% и снизился до 1351,88 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в среду, трейдеры оценивают новые сигналы относительно динамики торговых отношений США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста.

Фондовые индексы государств Западной Европы изменились слабо и разнонаправленно во вторник, инвесторы продолжали следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Китаем, а также оценивали макроэкономические данные.

Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в минусе на фоне критики Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с надеждами на успех торговых переговоров в октябре.

Котировки фьючерсов на индексы США движутся в среду разнонаправленно. Нефть эталонных марок продолжает дешеветь на фоне признаков восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников и на фоне заявлений Трампа в адрес Китая.