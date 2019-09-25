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Группа БКС купила УК "Уралсиб"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Финансовая группа БКС купила одну из старейших российских управляющих компаний - УК "Уралсиб", пишет "Коммерсантъ". По его данным, сделка была заключена 24 сентября, ее сумма не раскрывается.

Источник, информированный о ходе переговоров, сказал, что БКС заплатит за УК 1–3 годовых выручки, другой источник оценил УК в 1-1,5 миллиарда рублей.

Стороны также заключили эксклюзивный договор на два года на продажу продуктов не только УК "Уралсиб", но и других инвестиционных решений ФГ БКС.

Название УК будет сохранено.

ФК "Уралсиб", продавший УК, считала ее неосновным активом, который в сложившейся конъюнктуре было удобно продать, объяснила вице-президент ФК Ирина Волина. В БКС сделку рассматривают как приобретение интересного стратегического актива и как шанс на развитие каналов продвижения через партнерство с сильным дистрибутором, сообщил глава "БКС Капитала" Эдвард Голосов.

УК "Уралсиб" работает с 1996 года. По данным "Эксперт РА", на конец первого полугодия 2019 года она занимала 31-е место среди российских УК с активами 24,2 миллиарда рублей.

В 2015 году ФГ БКС договорилась о покупке УК "Уралсиб" и начала согласовывать сделку в ФС, но началась санация банка и сделка не состоялась, напоминает "Коммерсантъ".

БКС Уралсиб

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