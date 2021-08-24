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Банк "Уралсиб" присоединит свою лизинговую "дочку"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" сообщил, что присоединит одноименную лизинговую компанию. Она уже несколько лет убыточна. Банк еще в 2014 году принял решение интегрировать сеть лизинговой компании в розничный бизнес.

Компания KPMG несколько лет подряд в заключении к отчетности банка указывала, что не согласна с оценкой кредитной организацией ряда активов. В частности, аудитор отмечал, что по ряду кредитов, в том числе лизинговой компании "Уралсиб", резерв мог быть больше, что могло привезти к снижению чистой ссудной задолженности и финансового результата банка.

"Уралсиб" с осени 2015 года находится на санации. Инвестором в рамках финансового оздоровления банка в ноябре 2015 года был выбран Владимир Коган, тогда он приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму".

После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков сейчас владеет 11,35% банка.

Людмиле Коган и ее сыну Ефиму принадлежит другая лизинговая компания - "Интерлизинг". В середине 2020 года банк отмечал, что сценарии слияния "Уралсиб лизинга" и "Интерлизинга" не рассматриваются.

Банк "Уралсиб" по итогам второго квартала 2021 года занял 22-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

Уралсиб Николай Цветков Владимир Коган Людмила Коган ЛК Уралсиб KPMG Интерлизинг

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