Греф заявил, что подобные МВФ организации устарели и "должны умереть"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Международные организации по большому счету устарели, они не готовы к реформам и инновациям, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, в 2000-2007 годах возглавлявший министерство экономического развития РФ.

"Я про высшие органы аудита мало что могу сказать. Про международные организации типа (Международного валютного фонда - ИФ) МВФ: они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформе. Много лет уже об этом ведутся разговоры, и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ - абсолютно мертвый орган, на мой взгляд", - заявил Греф в ходе конгресса ИНТОСАИ (международная организация высших органов аудита, конгресс которой в 2019 году проходит в Москве), отвечая на вопрос о будущем организаций с четко выстроенной иерархичной структурой.

Греф напомнил о непростых переговорах по погашению долга РФ перед МВФ в 2000 году (тогда он еще был чиновником). "Мы в 2000 году потратили кучу времени на переговоры с МВФ, и слава богу, их советом не воспользовались: они тогда от нас требовали повышения налоговой нагрузки. У нас налоговая нагрузка была 41% ВВП. Они от нас требовали дальнейшего повышения налоговой нагрузки. Мы в конце концов вышли из переговоров. Слава богу, напряглись, выплатили долг, хотя это было в то время очень тяжело", - сказал он.

Глава Сбербанка также посоветовал организациям не попадать в зависимость от МВФ. По мнению Грефа, у представителей МВФ нет "никакого disrupt (инноваций - ИФ) нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы". "Это же, к сожалению, касается большого количества других международных организаций", - признал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин не согласился с главой Сбербанка, отметив большую историю существования иерархически выстроенных структур. "Чтобы они (международные организации - ИФ) умерли? Я думаю, что, скорее всего, мы быстрее умрем. Изменение технологий очень быстрое, а изменение структуры публичной власти, как мы уже говорили, оно очень медленное, и многие из них существуют даже не десятилетия, а столетия, и очень инертно", - отметил Собянин.