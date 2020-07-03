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Клиенты Сбербанка смогут оплатить кофе одним взглядом

Для этого им придется ненадолго снять маску

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк и Visa запустят в сети кафе Prime услугу по биометрической оплате покупок - клиенту будет достаточно только посмотреть в камеру терминала. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чтобы использовать этот сервис, нужно зарегистрировать биометрию лица в приложении Сбербанк Онлайн, банкомате или офисе Сбербанка (если это не было сделано ранее), а затем привязать ее к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime, оснащенном терминалом распознавания биометрии. Список таких кафе можно найти на сайте сети.

После активации функции "оплата по биометрии" на POS-терминале клиент сможет платить за еду и напитки одним взглядом в камеру. В условиях масочного режима людям придется при этом ненадолго снимать маски.

При биометрической оплате по карте Visa Сбербанка покупатель автоматически получает скидку 20% на весь чек в сети Prime в Москве.

Новая услуга сэкономит время кассира и посетителя кафе, позволит "неплохо сэкономить" и подарит "положительные эмоции от использования современного и нестандартного сервиса", прокомментировала через пресс-службу зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Директор по маркетингу Prime Мария Лошкова отметила, что сеть стала первой, кто внедрил оплату по биометрии лица: "Данная технология отвечает духу времени, современным реалиям бесконтактной коммуникации и подчеркивает нашу концепцию быстрого и удобного потребления".

Сбербанк Visa Prime Москва

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