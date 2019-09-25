Объемы переводов и платежей по картам в РФ выросли на 25%, снятие наличных - на 1%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем операций по оплате товаров и услуг, а также по переводу с карты на карту или на банковский счет, совершенных физическими лицами на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, в первом полугодии текущего года составил 27,5 трлн рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2018 года (22,1 трлн рублей), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Темпы роста двух этих категорий операций были примерно одинаковыми (по 25%), объем платежных операций вырос до 12 трлн рублей, операций по переводу средств - до 15,5 трлн рублей.

Объем еще одной категории карточных операций - по снятию наличных денег - за год увеличился только на 1%, до 12,7 трлн рублей.

Всего в первом полугодии 2019 года физлица совершили с использованием карт операций на 40,3 трлн рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

Доля операций по переводу в общем объеме операций за год увеличилась с 36% до 38,6%, по оплате товаров и услуг - с 27,7% до 29,8%. Доля операций по снятию наличных снизилась с 36,3% до 31,6%.

Общее количество операций с использованием платежных карт в первом полугодии 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2%, до 19,2 млрд транзакций.

Весь прирост этого показателя обеспечили платежные операции (рост на 32,1%, до 14,9 млрд операций) и операции перевода (рост на 38,8%, до 2,8 млрд операций). Количество операций по снятию наличных снизилось на 4,0%, до 1,5 млрд.

Доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций увеличилась за год до 77,4% с 75,7%. Средний объем такой операции снизился до 806 рублей с 851 рубля.

Общая эмиссия карт физических лиц на 1 июля 2019 года достигла 272 млн штук, увеличившись за год на 2,4%. В том числе количество расчетных (дебетовых) карт увеличилось до 235,8 млн карт, кредитных карт - до 36,2 млн.

Количество активных платежных карт, с использованием которых совершались операции в течение II квартала текущего года, составило 183 млн, что на 8,5% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Эмиссию или эквайринг платежных карт на 1 июля 2019 года осуществляли 324 кредитные организации в РФ из 464 работающих на рынке. Их сеть состояла из 199 тыс. банкоматов и около 2,6 млн электронных терминалов.