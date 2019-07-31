Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

По данным "Ведомостей", клиентам комиссию платить не придется, но при переводе средств официантам будет взиматься плата - примерно 5% от суммы

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Платежная система Visa запустила в работу сервис безналичного перевода чаевых при оплате счета, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

В Москве сервис доступен в ресторане "Хлеб Насущный" на Страстном бульваре. Партнером проекта стал банк "Русский стандарт". Как рассказал изданию руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов, официант будет предлагать клиенту ввести на терминале сумму чаевых при безналичной оплате заказа. При этом плата за заказ и чаевые будут списываться единым платежом. Причитающаяся официанту часть будет отправляться на его личный электронный кошелек как акт дарения, таким образом, с полученной суммы не придется платить налоги.

По словам Исмагилова, для получения чаевых безналичным способов официантам необходимо будет подключить услугу в личном кабинете "Русского стандарта" и привязать к электронному кошельку свою банковскую карту. При этом директор по цифровому маркетингу "Хлеб Насущный" Алексей Панов сообщил о комиссии при переводе денег на карты официантов: чем больше сумма перевода, тем меньше комиссия. Директор департамента эквайринга "Русского стандарта" Инна Емельянова добавила, что тариф составляет около 5%.

"Ведомости" отмечают со ссылкой на сообщение Visa, что в основе нового сервиса - технология переводов с карты на карту. Клиенту не приходится оплачивать комиссию, но с банка она взимается, как и при обычно переводе.

Панов рассказал, что доля безналичной оплаты растет из года в год и достигает 70%, поэтому клиенты часто оказываются в затруднительном положении из-за отсутствия наличных для чаевых. В свою очередь Емельянова обещает подключить к новой услуге все рестораны сети "Хлеб насущный", а также партнером не только из ресторанного бизнеса, но и салоны красоты, отели.

Проектом уже заинтересовались ВТБ, Московский кредитный банк, "Открытие".