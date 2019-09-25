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В КПРФ предложили обязать правительство раскрыть планы приватизации на 2020-2022 гг.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Первый зампред думской фракции КПРФ Николай Коломейцев в ходе заседания Госдумы предложил депутатам запросить в правительстве информацию о планах приватизации на 2020-2022 года, которые готовятся в закрытом режиме и о которых на Давосском форуме сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Об этом говорится в подготовленном КПРФ протокольном поручении. В документе также предлагается запросить информацию о сделках по продаже госкомпаний иностранным инвесторам, готовящихся в закрытом режиме.

"Среди документов, которые должны представлять нам к рассмотрению бюджета в первом чтении, раньше был план приватизации, который потом технично исключили. Прошу протокольным поручением соответствующий комитет запросить в Минэкономразвития - все-таки пусть они в закрытом режиме сообщат об их планах, что конкретно планируется и кому продать", - обратился Коломейцев к депутатам.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в ответ заявил, что комитет не поддерживает данное поручение в принципе. Парламентарий отметил, что "вызывать ироничную улыбку в правительстве, когда мы (депутаты - ИФ) просим сообщить о планах, которые готовятся в секретном режиме, мне кажется, от лица парламента не стоит".

"Мы обязаны знать, как депутаты", - пояснил свою позицию Коломейцев. В итоге парламентарии не поддержали проект поручения.

В конце января 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин на панельной сессии "Сохраним Россию конкурентоспособной" в рамках Давосского форума сообщил, что российские власти в закрытом режиме прорабатывают целый ряд сделок по приватизации, в том числе с иностранными инвесторами.

"Мы работаем над целым рядом различных сделок, мы работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, это не должно быть публичным, не нужно это обсуждать публично, с кем мы ведем переговоры, о чем мы говорим. Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, на наш взгляд, если поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров, мы работаем с ними над этими активами", - сказал Орешкин.

Николай Коломейцев КПРФ Госдума Максим Орешкин

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