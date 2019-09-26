Минфин предложил включить в новый план приватизации "Аэрофлот" и "Первый канал"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил включить в программу приватизации на 2020-2022 года, которую сейчас готовит Минэкономразвития, целый ряд крупных активов, в основном из числа тех, что фигурировали в старых планах, но так и не приблизились к реальной продаже.

Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации, в том числе, такие компании, как ПАО "Аэрофлот", АО "Зарубежнефть", "Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и АО "Первый канал", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения проекта нового плана приватизации.

Большинство этих компаний ранее входили в план приватизации на 2014-2016 годы, но в плане 2017-2019 годов их уже не было, и Минэкономразвития не стало их включать и в проект нового трехлетнего плана. Тем не менее, по словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития предложил вписать их в план приватизации на 2020-2022 годы.

Включение пакетов крупных компаний в план приватизации совершенно не означает их обязательную продажу в этот период - правительство специально в плане прописывает, что такие продажи происходят "на основании отдельных решений президента и правительства".

Приватизация крупных активов в последние годы фактически остановилась. Государство, с одной стороны, заявляет о необходимости увеличения конкуренции в отраслях экономики, с другой, глава Минэкономразвития Максим Орешкин неоднократно заявлял, что приватизация не является самоцелью, более важной задачей является повышение качества корпоративного управления.

В среду, 25 сентября, первый зампред думской фракции КПРФ Николай Коломейцев в ходе заседания Госдумы предложил депутатам запросить в правительстве информацию о планах приватизации на 2020-2022 года, которые готовятся в закрытом режиме. Парламентарий, в частности, предлагал запросить информацию о сделках по продаже госкомпаний иностранным инвесторам. Однако в Госдуме его инициативу не поддержали.