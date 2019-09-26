Генсек ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть до 112 млн б/с к 2040 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году, прогнозирует генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Как заявил глава ОПЕК на энергетическом форуме Kazenergy в столице Казахстана в четверг, "нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики" до указанного года. При этом большая часть сырья "будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом", отметил он.

Баркиндо также добавил, что ОПЕК опубликует 5 ноября мировой обзор с долгосрочным прогнозом на нефтегазовую отрасль.

"Эта и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе, исследовании. И наше исследование говорит нам о том, что нефтегаз и вся индустрия будет превалировать", - подчеркнул глава международной организации.

В сентябрьском отчете ОПЕК писал, что мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с.