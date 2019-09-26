Российский рынок акций начал торги в минусе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Торги на "Московской бирже" утром в четверг открылись смешанной динамикой голубых фишек на фоне снижения котировок нефти и разнополярных сигналов с иностранных фондовых площадок после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 2755,55 пункта, индекс РТС - тоже на 0,2%, до 1351,78 пункта, котировки основных фишек изменились в пределах 1%.

Подешевели на старте торгов рублевые акции "Татнефти" (-4,5% и -5,7% "префы", промежуточные дивиденды составят 40,11 рубля на каждый вид акций), "Объединенной вагонной компании" (-0,8%), Polymetal (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "РусАла" (-0,2%), ВТБ (-0,2%).

Подорожали бумаги "Русснефти" (+1%), "ФосАгро" (+0,9%), "Трубной металлургической компании" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "М.Видео" (+0,7%), "Мосэнерго" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%).

В США индексы накануне выросли на заявлении президента США о том, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена раньше, чем предполагалось. Трамп добавил, что Китай "очень хочет заключить сделку". Как пишет MarketWatch, это отодвинуло на второй план сообщения о том, что демократы в Конгрессе начали процедуру объявления импичмента Трампу.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине. В ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США, демократа Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свою должность для достижения политических целей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны.

Согласно опубликованным в среду данным, продажи новых домов в США в августе 2019 года подскочили на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 713 тыс. домов в годовом исчислении. При этом июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 635 тыс. до 666 тыс., свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 659 тыс.

В Азии в четверг динамика фондовых индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) - инвесторы оценивают новости с торгового "фронта".

Накануне Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами. Соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ "на полях" Генассамблеи ООН, регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами, однако в нем не оговаривается главный вопрос - об экспорте в Штаты японских автомобилей.

В настоящее время автомобили и автокомпоненты, на долю которых приходится значительная часть японского экспорта, облагаются в Штатах 2,5%-ной пошлиной.

Китайский рынок снизился из-за фиксации прибыли игроками перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября, пишет MarketWatch.

Нефть утром в четверг остается под давлением продавцов на фоне роста запасов сырья в США и сигналов быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки; Brent дешевеет на $0,6 к уровню закрытия торгов в среду. К 10:01 декабрьские фьючерсы на Brent торговались у $61,4 за баррель (-0,02% и -1,1% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI - у $56,4 за баррель (-0,1% и -1,4% в среду).