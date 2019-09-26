Международные резервы РФ с 13 по 20 сентября выросли на $1,4 млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 20 сентября составили $532,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 сентября международные резервы равнялись $531,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.