Международные резервы России с 20 по 27 сентября сократились на $0,8 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - За неделю с 20 по 27 сентября международные резервы России уменьшились на $0,8 млрд, с $532,6 млрд до $531,8 млрд, сообщил Банк России.

Неделей ранее резервы выросли на $2,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства . Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.