Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в четверг на данных об активном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск снизились в цене на $0,79 (1,26%) - до $61,6 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,91 (1,61%) - до $55,58 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры после атак. Страна уже увеличила нефтедобычу до 8 млн б/с, по данным источников. Саудовская нефтекомпания располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

"В результате наценка с учетом риска исчезла и внимание рынка вернулось к спросу, - отметил старший рыночный аналитик FXTM Хуссейн Сайед. - Однако я все еще обеспокоен по поводу трений между США и Ираном".

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка на текущей неделе стали данные Минэнерго США о росте запасов нефти на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали небольшого снижения запасов.