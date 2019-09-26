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Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Умер Жак Ширак, заявления Лукашенко и землетрясение в Стамбуле

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший президент Франции Жак Ширак умер у себя дома в Париже в кругу семьи в возрасте 86 лет. В 2005 году он перенес инсульт и в последние годы состояние его здоровья неуклонно ухудшалось.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с украинскими журналистами. В течение дня выходило много новостей с этой встречи. В частности, Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины, заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда и предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев.

- Басманный суд Москвы освободил из-под стражи фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло. Судья Артур Карпов заявил, что в материалах дела не нашел признаков массовых беспорядков и в действиях арестованного не было признаков уголовного преступления.

- Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии, Brent подешевела до $61,6 за баррель

- Финансирование СМИ из бюджета в следующем году предложено увеличить на треть. Речь идет о РИА "Новости", ИТАР-ТАСС, RT, ОТР, ВГТРК, Первом канале и телеканале "Звезда".

- В Стамбуле произошло сильное землетрясение, возникла паника, рухнул минарет мечети.

- На семи дорогах Подмосковья поставили комплексы, штрафующие за среднюю скорость.

- Ленинский районный суд Оренбурга арестовал двух родственников настоятеля Саракташской обители Оренбургской области Николая Стремского, воспитывающего около 70 приемных детей и заключенного накануне под стражу по обвинению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетних

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