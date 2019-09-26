Производители молока выступили против обязательной маркировки продукции без эксперимента

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила введение обязательной маркировки всей готовой молочной продукции с 1 июня 2020 года, сообщил через пресс-службу Минпромторга глава министерства Денис Мантуров. Производители молока обеспокоены этими планами и настаивают, что сначала нужно провести эксперимент по маркировке и оценить, нужна ли она вообще.

В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) выразили возмущение в связи этим решением, говорится в сообщении организации.

Союзмолоко напоминает, что правила ЕАЭС и российские правовые акты предусматривают анализ целесообразности введения обязательной маркировки для конкретной группы товаров. Эксперимент, который планировали начать 15 июля, до сих пор не начали и к нему нет методических рекомендаций, которые нужно согласовать с бизнес-сообществом и затем утвердить. В союзе считают, что чиновники полностью проигнорировали правовые нормы.

Производители опасаются, что затраты на маркировку слишком велики по сравнению с совокупной прибылью отрасли, в которой и без того доля контрафакта мала. Также они напомнили, что маркировка может дублировать уже внедряемую систему прослеживания молочной продукции "Меркурий" и что работать они будут параллельно.

"В связи с этим введение обязательной маркировки молочной продукции дополнительно к уже внедряемой системе прослеживаемости может стать избыточной мерой противодействия нелегальному обороту продукции. Внедрение одновременно двух систем прослеживаемости для социально значимой отрасли молочных продуктов, характеризующейся сложными бизнес-процессами, станет двойным обременением для молочных предприятий и рынка и, в конечном итоге, потребителя", - говорится в заявлении.

"Союзмолоко намерен добиваться оценки целесообразности внедрения маркировки и уверен, что принятие решения об обязательности маркировки молочных продуктов, согласно обязательствам России в ЕАЭС, возможно только после оценки затрат бизнеса и подведения итогов эксперимента", - пообещали производители.

Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) приветствует решение госкомиссии. В компании напомнили, что обязательную маркировку предусматривает подписанное в июне соглашение о государственно-частном партнерстве по созданию национальной системы маркировки и прослеживания".

Правительство издало распоряжение об обязательной маркировке молочной продукции 13 июля 2019 года. Сроки ее введения чиновники обещали определить после эксперимента и оценки его результатов. Предполагалось, что пилотный проект по маркировке отдельных видов продукции должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Чтобы не маркировка не дублировала работу системы "Меркурий", предполагалось, что "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а система ЦРПТ "Честный знак" - уже готовую продукцию до кассы.