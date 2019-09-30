"Известия" предупредили о росте цен на молочную продукцию в ноябре до 12%

Это связано с одновременным запуском сразу двух систем контроля

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти на 10-12% из-за внедрения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции и эксперимента по ее маркировке, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

Также, по данным издания, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову с предупреждением о том, что внедрение сразу двух дублирующих систем отслеживания продукции потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов. Там пояснили, что ритейлерам понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах.

Петрова поддержала инициативу АКОРТ. По ее мнению, систему ЭВС следует запускать поэтапно, например, внедрять ее для отдельных товарных категорий.

"Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова", - считает Петрова.

Автоматизированная система "Меркурий" предназначена для электронной сертификации грузов, за которыми в России установлен государственный ветеринарный контроль. 1 ноября стартует заключительный этап ее внедрения. С 1 июля в "Меркурий" уже включены сыры, масло, творог. Теперь туда попадут еще и молоко, кисломолочные продукты и мороженое. На эти товары придется оформлять электронный ветеринарный сертификат, чтобы движение продукции можно было отследить от производителя до магазина.

Кроме того, с июля в России проводится эксперимент по маркировке некоторой молочной продукции (молоко, сливки, кисломолочные продукты и др.). На них производители обязаны наносить цифровой двухмерный код Data Matrix, а ритейлер - регистрировать его в системе. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года, а с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.