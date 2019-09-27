Поиск

Компании США потеряли $223 млрд из-за "токсичной" атмосферы в офисе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Текучесть кадров, вызванная напряженной обстановкой на рабочем месте, лишила американские компании почти четверти триллиона долларов за прошедшие пять лет, показали результаты исследования, опубликованного Обществом управления человеческими ресурсами (Society for Human Resource Management, SHRM, штат Вирджиния).

Согласно исследованию, текучесть кадров из-за "токсичной" атмосферы в офисе стоила американским компаниям $223 млрд за прошедшие пять лет, что на 24% больше по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год.

Этот показатель может продолжить расти в связи с нынешней политической ситуацией в США, считает SHRM.

В миреБольшинство американцев высказались против импичмента ТрампаБольшинство американцев высказались против импичмента ТрампаЧитать подробнее

"Разногласия, которые мы уже наблюдаем на рабочем месте, усилились в несколько раз", - сказал президент и главный исполнительный директор SHRM Джонни Тейлор-младший, слова которого приводит MarketWatch на следующий день после объявления cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о начале процедуры для определения, есть ли основания для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Растущая напряженность в коллективе в связи с политическими спорами вынуждает сотрудников отдела кадров брать на себя новые обязанности, отмечается в исследовании. "Мы должны разбираться с политическими спорами на работе, хотя раньше HR-менеджеры никогда этим не занимались", - сказал Тейлор.

Опубликованное в прошлом году исследование кадрового агентства Robert Half International показало, что 22% сотрудников вступали в "оживленные дискуссии с коллегами" в ходе последних президентских выборов в США. Еще 15% сказали, что их продуктивность упала из-за разговоров о политике.

Специалисты горячей линии SHRM в нынешнем году уже получили 60 тыс. запросов о том, как реагировать на политические дискуссии на рабочем месте, сказал директор отдела обработки информации SHRM Александр Алонсо. Этот показатель составляет 10% от общего числа звонков, полученных в текущем году.

США

Новости по теме

Новости

Рубль ускорил падение на дешевеющей нефти и неоднозначных сигналах с мировых рынков

Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков

Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Brent подешевела на сигналах восстановления добычи в Саудовской Аравии

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Huawei собралась продать лицензию на технологии 5G американской компании

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
Дело Baring Vostok

Орешкин пришел на первую встречу Baring Vostok с инвесторами без участия Калви

Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');