Большинство американцев высказались против импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Большинство американцев выступают против объявления импичмента президенту США Дональду Трампу из-за скандала с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса Квиннипэкского университета.

По его данным, только 37% опрошенных заявили, что поддержали бы импичмент президента и отстранение его от должности. Порядка 57% американцев, напротив, считают, что ему не должны объявлять импичмент. Опрос проводился с 19 по 23 сентября среди почти 1,4 тыс. человек.

Его результаты схожи с данными другого недавнего опроса, проведенного Университетом Монмут в Нью-Джерси. Этот опрос показал, что около 59% опрошенных против импичмента, в то время как примерно 35% - за отстранение Трампа с поста президента.

Телефонный разговор Трампа с президентом Украины вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования. Демократы полагают, что Трамп использовал этот разговор, чтобы вынудить Зеленского помочь в борьбе против политического соперника американского президента - бывшего вице-президента Джо Байдена. Кроме того, демократы критикуют Белый дом за то, что в конгресс не был передан доклад сотрудника американской разведки: он получил данные о телефонном разговоре и счел их тревожными.

Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов большинство. Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.

Третий этап - рассмотрение дела в сенате. Отстранить президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. Сейчас такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у республиканцев, сторонников Трампа.