Амурский суд 7 ноября рссмотрит о взыскании 9,8 млрд рублей с Калви и Baring Vostok

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области отложил до 7 ноября предварительное заседание по иску банка "Восточный" к Evison Holdings Limited (бывший мажоритарий банка, подконтролен Baring Vostok) и основателю этого фонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей убытков.

Заседание 30 сентября прошло в отсутствие ответчиков. Судья огласил ответ ФСИН о том, что Калви не уведомили об иске, так как он находится под домашним арестом и не имеет права получать письма. Представитель Evison ранее уведомлял, что не планирует дальнейшее участие в процессе. От третьих лиц участие в предварительном заседании принял только представитель компании "Национальная служба взыскания" (НСВ) Кирилл Барановский.

Croushi Enterprises Limited, "Первое коллекторское бюро" и "Финвижн" (мажоритарий "Восточного") своих представителей не направили.

Сбербанк по требованию суда представил выписку из расчетных счетов (в том числе валютных), открытых у НСВ с 1 октября 2015 года по 31 августа 2018 года.

Спор, в итоге, проходил между истцом и НСВ.

Истец ходатайствовал о приобщении пакета документов, имеющих отношение к оспариваемым действиям ответчиков. Барановский протестовал против этого, так как истец не предоставил документы участникам дела, а только суду. Судья удовлетворил ходатайство банка.

Барановский уведомил суд, что запрашиваемые доказательства о переписке, связанной с оказанием услуг "Восточному", пока не могут быть представлены, так как изъяты в рамках уголовного дела.

Суд решил, что дело не готово к рассмотрению и отложил предварительное заседание на 7 ноября.

"Восточный" решил добиться через суд возмещения убытков, которые банк понес с октября 2015 года по август 2018 года, по мнению его руководства, из-за действий мажоритарного на тот момент акционера Evison (компании принадлежало в тот период от 44,55% до 74,4% акций).

Банк оценил в 1,083 млрд рублей убыток от фиктивных договоров с "Национальной службой взыскания" на оказание услуг банку, которые на деле оказаны не были. Представитель НСВ Барановский летом просил суд приобщить к делу акты и отчеты об оказанных услугах и отметил, что "услуг было оказано даже немного больше, чем говорит банк". Представитель "Восточного" Полина Ситникова заявили, что услуги предоставлены не были, поскольку у НСВ на тот момент был маленький штат, а акты были подписаны, когда банк контролировал Evison.

Еще почти 528,5 млн рублей ущерба истец получил в результате погашения кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций.

В 8,1928 млрд рублей банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка, который в начале 2017 года присоединили к "Восточному". Основной ущерб связан нарушением в системе управления рисками из-за увольнения штата менеджеров из Юниаструм банка после слияния двух коммерческих организаций, говорила в суде Ситникова.

Калви указан ответчиком по иску, так как в период совершения недобросовестных, по оценке истца, сделок и действий был конечным бенефициаром группы Baring Vostok и мог определять действия "Восточного" через Evison.

В начале сентября Арбитраж Амурской области по требованию "Восточного" наложил арест на более чем 334 млрд акций банка, принадлежащих Evison, в качестве обеспечительной меры по иску.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).