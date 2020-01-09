Представители Калви не пришли в суд на заседание по иску банка "Восточный" на 9,8 млрд рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области провел заседание по иску банка "Восточный" к Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok, экс-мажоритарий банка) и гражданину США Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд рублей компенсации убытков. Следующее заседание назначили на 5 февраля, сообщил корреспондент "Интерфакса".

У представителя истца оказалась просрочена доверенность, поэтому он не смог участвовать в заседании и получил роль слушателя.

На заседание пришли представители Evison. Интересы Калви, который находится под домашним арестом, никто не представлял.

Вручить ответчику документы суда было поручено Басманному районному суду Москвы, однако это выполнено не было.

Позицию компании "Национальная служба взыскания" (НСВ), выступающей в качестве третьего лица в суде отстаивал Кирилл Барановский.

Представители взаимосвязанных судебным спором Croushi Enterprises Limited, "Первое коллекторское бюро" и "Финвижн" (мажоритарий "Восточного") в суд не явились.

Представитель Evison Павел Дарницын, комментируя претензии истца, отметил, что бывший мажоритарий "Восточного" не является "лицом, которое определял действия банка" в спорном периоде и что доказать это влияние нельзя. По его словам, если бы были убедительные доказательства, что "одно лицо контролирует действия другого лица", то истец мог бы их представить суду изначально, так как владеет всеми необходимыми для этого ресурсами.

Дариницын также отверг претензии истца по ущербу в 528,5 млн рублей из-за погашения кредита за счет передачи банку субординированных облигаций компании Croushi Enterprises Limited. По его словам, в данном случае речь, напротив, может идти ее об убытках, а об увеличении капитала банка на 382 млн рублей. По словам Дариницына, "Восточный" сэкономил на цене выкупа облигаций, так как приобрел их с дисконтом и два года не выплачивал купонный доход.

"Восточный" требует возмещения убытков, причиненных банку с октября 2015 года по август 2018 года. Банк их связывает с действиями мажоритарного на тот момент акционера - Evison (компании принадлежало в тот период от 44,55% до 74,4% акций). Калви выступает ответчиком, так как в период совершения недобросовестных, по оценке истца, сделок и действий являлся конечным бенефициаром группы Baring Vostok и мог определять действия "Восточного" через Evison.

В иске речь идет о фиктивных ,по утверждению истца, договорах с НСВ на оказание услуг банку, которые на деле оказаны не были. Сумма убытка - более 1,083 млрд рублей. Кроме того, компания Croushi Enterprises Limited погасила кредит за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций. Ущерб истец оценил почти в 528,5 млн рублей.

Самый крупный ущерб, указанный в иске, это массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года). По подсчетам истца, это обошлось банку еще в 8 млрд 192,8 млн рублей. Сейчас "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования "Восточного" об аресте более чем 334 млрд акций банка, принадлежащих Evison, в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и Калви.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).