В начале торгов понедельника доллар немного подешевел к рублю

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на "Московской бирже" доллар слегка дешевеет, евро - дорожает, курс рубля почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к определению дальнейшей динамики его котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,65-64,68 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 1,95 копейки к уровню закрытия пятницы и составил 64,68 рубля за доллар. Евро подорожал на 3,25 копейки до 70,78 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 0,39 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,24 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте последних торгов месяца в ожидании драйверов, способных определить его дальнейшую динамику. Участники рынков продолжают пристально следить за ходом торгового конфликта США и Китая и обострением политической ситуации в США.

На минувшей неделе Bloomberg сообщил, что чиновники в США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР. Администрация президента Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США". На прошлой неделе также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Внимание рынка также приковано к перспективе импичмента Трампа. В прошлую среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента американскому президенту.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству. Он сообщил, что в июле в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп просил его провести расследование в отношении своего потенциального конкурента на будущих выборах Джо Байдена. Конгрессмены затребовали это сообщение сотрудника разведки.

Теперь Конгресс потребует записи переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник слабо опускаются после падения по итогам прошлой недели, которое стало максимальным с июля.

К 10:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,4% - до $60,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижались к этому времени на 0,38% - до $55,7 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 3,7%, WTI - на 3,8%. Между тем, с начала текущего месяца подъем котировок составляет соответственно 2,5% и 1,7%.

Эр-Рияд в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов одобрил установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщила The Wall Street Journal. По данным ее источников, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860 единиц. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6, до 713 установок.