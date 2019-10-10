Поиск

США могут разрешить сотрудничать с китайской Huawei нескольким американским компаниям

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять "нечувствительные товары" китайской компании Huawei, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники издания, на встрече на прошлой неделе президент Трамп дал зеленый свет для начала утверждения лицензий, которые позволят нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, наложенный Белым домом на Huawei в этом году.

Отмечается, что данный шаг призван сгладить напряженность между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами, которые возобновятся на этой неделе.

Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

Переговоры по торговым разногласиям на высоком уровне запланированы на четверг и пятницу. С американской стороны в них принимают участие торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

США Китай Huawei

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

В правительстве пообещали отменить приостановку работы компаний на 90 дней по КоАП

Годовая инфляция в России впервые замедлилась ниже целевого показателя

Роспотребнадзор сделает "контрольную закупку" более внезапной

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и "Мегафон" создадут СП в области электронных платежей

Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и "Мегафон" создадут СП в области электронных платежей

Исследование показало спад продаж ноутбуков в России

Рынок акций США упал на опасениях по поводу торговых переговоров с Китаем

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в ближайшие месяцы

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в ближайшие месяцы

Всемирный банк снизил оценку роста ВВП России в 2019 году до 1%

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');