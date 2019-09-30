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Россия смогла в сентябре выполнить сделку ОПЕК+ лишь на 88%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре смогла сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 200 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В последние дни у нас перевыполнение существенное идет относительно базового уровня, но в среднем по месяцу порядка 200 тыс. б/с", - сказал министр.

Между тем, согласно условиям сделки ОПЕК+, страна должна была снизить производство нефти на 228 тыс. б/с. Таким образом, Россия смогла выполнить сделку лишь на 88%.

ОПЕК+

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