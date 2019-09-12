ОПЕК+ пообещал снизить добычу, не признав риск падения спроса. Обобщение

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ на заседании в четверг не признал, что нефтяному рынку грозит переизбыток нефти, но заставил "двоечников" выполнить свои обязательства. Это позволит убрать с рынка 0,5 млн баррелей нефти в сутки в дополнение к оговоренным с 2019 года сокращениям в 1,2 млн б/с. Более того, министры договорились, что если президент США Дональд Трамп увеличит предложение нефти на рынке, ослабив нефтяные санкции в отношении Ирана, то они адекватно ответят.

Спокойствие, только спокойствие

В этот раз министерский комитет ОПЕК+ впервые проходил под председательством нового министра энергетики Саудовской Аравии - принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда. Он демонстрировал неприятие надвигающихся угроз в виде снижения спроса на нефть, которым пугают рынок уважаемые эксперты, в частности, Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Что касается замедления спроса, то, если беспокоиться о прогнозах МЭА, я бы, наверное, постоянно сидел на "Прозаке", - веселил он аудиторию.

Министр, работающий в отрасли почти 30 лет, находясь "на кухне", считает, что не стоит переживать из-за низких цен на нефть: "Низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен", - заявил он.

Комментируя угрозу со стороны увеличения предложения, принц также выражал полное спокойствие: "Мы обсудили все потенциальные факторы неопределенности... и подтвердили готовность продолжать быть ответственными и отвечать (на разные вызовы - ИФ)".

На вопрос, обсуждалась ли министрами ОПЕК+ возможность снятия санкций с Ирана, что может увеличить предложение нефти на рынке, министр вновь ответил в шутливой манере: "Ты можешь быть прозрачным или непрозрачным. Нельзя быть прозрачным до "полуготовности". "Я с вами абсолютно прозрачен. Все эти вопросы обсуждались", - сказал он, подчеркнув, что как только этот сценарий реализуется, ОПЕК+ готова будет ответить на вызов.

Все могут короли

Другой секрет внутренней кухни раскрыл министр нефти Ирака Тамир Габдан. По его словам, в декабре прошлого года, когда принималось решение, у стран ОПЕК+ было две основных альтернативы - снизить добычу на 1,6 млн б/с и 1,8 млн б/с. Но из-за сопротивления нескольких стран было решено снизить добычу на 1,2 млн б/с.

Это вышло ему боком. Ирак за всю историю сделки, с 2017 года, ни разу не исполнил ее, хотя каждый раз обещал выйти на 100-процентное исполнение.

И если при предыдущем министре Саудовской Аравии Халиде аль-Фалихе такие вещи сходили с рук, то в этот раз все министры, страны которых не исполняют соглашение, несколько раз вызывались на приватные переговоры и, наконец, были вызваны на пресс-конференцию. Министры нефти Ирака и Нигерии заявили, что уже с сентября существенно снижают добычу нефти, а в октябре выйдут на 100-процентное исполнение. "Это официальное заявление министерства", - произнес каждый из них: все-таки с королевской кровью спорить сложнее.

В августе сделка исполнялась на 136%, что означает снижение добычи странами ОПЕК+ на 430 тыс. б/с. По итогам комитета было решено, что страны, присутствующие на заседании, особенное те, которые не исполняют сделку, доведут уровень исполнения до минимум 100% до конца года, а те страны, которые перевыполняют сделку, продолжат ее перевыполнять. "В результате общее соответствие сделки будет доведено до рекордных уровней", - говорится в итоговом пресс-релизе.

По словам Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, в октябре и до конца года 2019 года добыча нефти в Саудовской Аравии составит 9,89 млн баррелей в сутки, тогда как обязательства по сделке предполагают, что суточная добыча нефти королевства может достигать 10,3 млн б/с. "Мы обязуемся добывать 9,89 млн баррелей нефти в сутки до конца года", - сказал министр. ОАЭ также обязуются до конца года перевыполнять свои обязательства, исполняя их на уровне "чуть выше 100%". На практике это означает, что страны ОПЕК+ снизят нефтедобычу еще почти на 500 тыс. б/с в дополнение к оговоренным 1,2 млн б/с.

Сделке привержены

Еще накануне JMMC Новак после встречи с саудовским коллегой заявил журналистам, что все должны исполнять сделку ОПЕК+: "В этом мы едины с принцем Аль Саудом".

Между тем в августе Россия сократила добычу нефти относительно октября 2018 года только на 143 тыс. баррелей в сутки, что в 1,5 раза меньше, чем требуется по сделке ОПЕК+. Невыполнение сделки, в рамках которой Россия должна была сократить добычу на 228 тыс. б/с, Минэнерго объяснило форс-мажором на магистральном нефтепроводе "Дружба", в результате которого в конце апреля - начале мая был приостановлен экспорт нефти в Европу. В последующие месяцы российским производителям пришлось наращивать добычу, чтобы исполнить сорванные контракты.

В то же время после заседания JMMC Новак неоднократно повторил, что Россия полностью привержена сделке по ограничению добычи нефти. "Мы полностью привержены обязательствам в рамках ОПЕК+ и будем исполнять все в полном объеме", - сказал министр.

Однако, согласно данным ЦДУ ТЭК, за 11 дней сентября исполнение Россией обязательств сделки ОПЕК+ составляет только 53%. "Чуть меньше 100% (сейчас составляет исполнение сделки Россией - ИФ), но ненамного. При этом у нас до конца месяца будут все обязательства выполнены", - заверил он.

МЭА пугает, но нам не страшно

В последние месяцы МЭА в своих обзорах неустанно пишет о возможном переизбытке нефти на рынке в 2020 году, когда США, уже вышедшие на первое место по добыче, увеличат ее еще больше. В свежем отчете МЭА прямо назвало ситуацию "пугающей". Текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран не-ОПЕК в будущем году, считает МЭА.

"Наши прогнозы на второе полугодие 2019 года предполагают увеличение запасов на 0,8 млн б/с, исходя из предположения о стабильном производстве ОПЕК, более сильном росте спроса и более слабом росте предложения стран не-ОПЕК. Тем не менее, это всего лишь передышка: рост поставок нефти из стран не-ОПЕК хотя и скромный, по последним данным, и оценивается "всего лишь" в 1,3 млн б/с, но он сравнивается с высокой прошлогодней базой, когда был огромный всплеск добычи", - пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Агентство отмечает, что до сих пор в 2019 году наблюдалось замедление роста добычи нефти в США, и в июне производство увеличилось лишь на 45 тыс. б/с по сравнению с началом года. Тем не менее, годовой объем производства США по-прежнему сильно растет, увеличившись в этом году на 1,25 млн б/с, а в 2020 году покажет рост еще на 1 млн б/с. В Норвегии долгожданные проекты будут запущены раньше, чем ожидалось, и могут достичь пиковой добычи с опережением графика. Добыча нефти в Бразилии также растет быстрыми темпами, достигнув 3 млн б/с в августе, что уже на 0,4 млн б/с выше, чем всего двумя месяцами ранее.

"Несмотря на то, что непрерывное наращивание запасов, которое мы наблюдали с начала 2018 года, сейчас прекратилось, это временное явление. Вскоре производители ОПЕК+ вновь увидят всплеск добычи нефти стран не-ОПЕК, что приведет к возвращению значительного излишка нефти на рынок и давлению на цены. Задача управления рынком остается "пугающей" в 2020 году", - предупреждает МЭА.

Впрочем, и Новак, и его саудовский коллега считают, что темпы роста нефтедобычи в США будут падать из-за ухудшения условий финансирования проектов по добыче сланцевой нефти.

Но Новак, отметив, что еще не ознакомился со свежим отчетом МЭА, который был опубликован во время заседания JMMC, подчеркнул, что у стран ОПЕК+ есть все инструменты для того, чтобы реагировать на ситуацию на рынке. В случае роста предложения, вероятно, речь идет об очередном "cutting". "Прозак" и его аналоги еще долго будут пользоваться спросом у тех, кто принимает волатильность на нефтяном рынке слишком близко к сердцу.