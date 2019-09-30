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Рынок акций РФ завершил третий квартал на пессимистической ноте

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник замедлил снижение вместе с нефтью, подешевевшей после восстановления добычи Саудовской Аравией в полном объеме.

Российский рынок акций начал торги снижением индексов и опустился ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржи на фоне дешевеющей нефти, тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Днем рынок остался под давлением и в итоге завершил третий квартал на пессимистической ноте.

Индекс МосБиржи к 18:50 по Москве снизился на 0,39% и составил 2747,18 пункта. Индекс РТС к этому времени упал на 1,02% - до 1333,91 пункта.

В частности, в лидерах падения среди "голубых фишек" - бумаги "Татнефти", "Иркутскэнерго", "Газпрома", ВТБ, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", Сбербанка. Среди лидеров роста - акции "Сургутнефтегаза", "Норникеля", РБК-ТВ, "Ростелекома", "Аэрофлота", "Мосэнерго".

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%).

Стагнировала Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%). Фондовые индексы США начали торги в понедельник ростом.

Нефть в понедельник подешевела после падения по итогам прошлой недели.

МосБиржа РТС

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