Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в понедельник и завершает квартал в минусе на фоне пессимистичных прогнозов роста мировой экономики.

Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт снизился в цене на $0,88 (1,44%) - до $60,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,84 (1,5%) - до $55,07 за баррель.

Цена Brent с начала квартала опустилась примерно на 8%, поскольку опасения, что торговый конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики и к сокращению спроса на нефть перевешивает опасения перебоев поставок с Ближнего Востока.

В частности, в понедельник рейтинговое агентство Fitch ухудшило свою оценку роста глобального ВВП на 2019 и 2020 годы на 0,2 процентного пункта, до 2,6% и 2,5% соответственно. При этом оценка на 2020 год предусматривает самый медленный рост с 2012 года.

"Это один из редких случаев с 1930 годов, когда перспективы глобального роста оказываются так сильно затронуты торговым вопросами", - заявил старший экономист Fitch Брайан Колтон.

При этом агентство оставило на прежнем уровне ($65 за баррель) прогноз цен на нефть марки Brent на текущий 2019 год, поскольку, несмотря на сигнал об уязвимости объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ смогут регулировать предложение и предотвратить существенный излишек топлива на мировом рынке.

"Очевидно, трейдеры не особенно озабочены по поводу премий с учетом риска на нефтяном рынке. Вместо этого внимание рынка возвращается к динамике спроса", - говорит аналитик Oanda Крейг Элрэм.