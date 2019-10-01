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ЦБ Австралии понизил ставку до рекордно низких 0,75% годовых

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) понизил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низких 0,75% годовых. С июня 2019 года это третье понижение ставки. За счет этого регулятор стремится поддержать экономику страны и защитить ее от внешних рисков.

Глава RBA Филип Лоу объяснял, что снижение ставки должно стимулировать рост экономики до уровня, достаточного для снижения безработицы до 4,5%. В августе безработица в Австралии составила 5,3%.

"Центробанк продолжит следить за ситуацией, в том числе на рынке труда, и готов к дальнейшему смягчению политики при необходимости, - заявил Лоу. - ЦБ также принимает во внимание факторы, способствующие замедлению темпов глобального экономического роста, и последствия этих факторов для австралийской экономики и инфляции".

"Опережающие индикаторы рынка труда показывают, что рост занятости, вероятно, замедлится, - отметил Лоу. - В экономике по-прежнему остаются свободные мощности, и снижение процентной ставки должно помочь их задействовать".

Курс австралийского доллара опустился в ходе торгов до 1,4918/$ по сравнению с 1,4815/$1 накануне, он упал на 3,8% в третьем квартале.

Австралия Филип Лоу RBA

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