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ЦБ Австралии снизил ставку до рекордного минимума в 1%

Смягчение денежной политики должно ускорить рост экономики в условиях международных торговых споров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (РБА) второй раз подряд снизил ключевую процентную ставку, чтобы поддержать экономику страны на фоне ухудшения перспектив глобального экономического подъема. Ставка снижена с 1,25% до рекордно низкого уровня в 1%.

Ранее в июне регулятор понижал ставку еще на 0,25 п.п.

"Неопределенность, провоцируемая торговыми и технологическими спорами, негативно сказывается на объемах инвестиций, и это указывает на смещение баланса рисков в сторону снижения", - заявил глава РБК Филип Лоу.

Он считает, что Австралии требуется ускорение экономического подъема, чтобы поддержать рынок труда, а также подтолкнуть к росту зарплаты и вернуть инфляцию к целевому диапазону 2-3%.

Ранее Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Японии также заявили, что готовы смягчить политику, чтобы поддержать экономический подъем в условиях неопределенности, вызванной торговыми конфликтами.

Австралия ЦБ

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