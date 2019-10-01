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ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.

Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что риски понижения остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

В 2018 году объем мировой торговли в сфере товаров увеличилась на 3%.

"Ухудшение прогноза для торговой сферы обескураживает, но неожиданностью оно не стало. Помимо прямого влияния, торговые конфликты повышают неопределенность, что приводит к тому, что компании откладывают инвестиции в повышение производительности, которые крайне важны для улучшения стандартов жизни", - заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо.

Он добавил, что урегулирование торговых конфликтов позволит членам ВТО избежать дополнительных издержек. "Многосторонняя торговая система остается самой важной глобальной площадкой для урегулирования разногласий и принятия решений в ответ на современные проблемы мировой экономики", - подчеркнул глава ВТО.

Согласно прогнозу ВТО, темпы роста мировой экономики как в 2019, так и в 2020 году составят 2,3% (апрельский прогноз - 2,6%).

ВТО Роберто Азеведо

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