Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры на слабой статистике в США компенсируется попытками нефти подрасти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2757,32 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1330,57 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,6%.

Доллар подрос до 65,37 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Башнефти" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Подросли акции АФК "Система" (+0,6%), "Распадской" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

В США фондовые индексы во вторник снизились на слабой статистике. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

В среду на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики просели фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, Китай не работает до 7 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть утром в среду корректируется вверх после шести сессий снижения, вызванного опасениями сокращения спроса на топливо на мировом рынке; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,28 за баррель (+0,7% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,23 за баррель (+1,1% и -0,8% во вторник).

Рост цен в среду вызван данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), указавшими на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 по Москве, опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в сентябре опустился до минимума почти за десять лет, что вызвало всплеск волатильности на фондовом рынке США и может негативно отразиться на спросе на развивающихся рынках. Во второй половине дня (15:15 по московскому времени) ожидается публикация данных ADP по занятости в США, которые также могут повлиять на ожидания инвесторов. На валютном рынке в начале торгов вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за снижение склонности инвесторов к принятию риска после публикации слабых данных по экономике США.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что ситуация в промпроизводстве США является еще одним аргументом в пользу близости завершения кредитного цикла в экономике. Если посмотреть на оценку финансовых результатов американских компаний, то показатель прибыли на акцию для индекса S&P 500 уже почти год находится на одном уровне, а во втором-третьем квартале даже демонстрировал символическое снижение. Большое значение для дальнейшего восприятия перспектив роста прибылей компаний будет иметь старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал, активная стадия которого начнется через полторы недели.

С точки зрения публикации значимой макростатистики день в среду будет интересен только публикацией данных по американскому рынку труда от ADP, но в четверг-пятницу определенно большого внимания будет заслуживать выход статистики по деловой активности в сфере услуг ЕС и США, а также состоянию рынка труда США от официальных властей. Еще одной темой среды может стать представление британским премьер-министром Борисом Джонсоном плана Brexit, который, как сообщает Telegraph, будет включать "две границы" (регуляционная граница между Великобританией и Северной Ирландией и таможенных проверок между Северной Ирландией и республикой Ирландия).

На российском рынке акций в среду есть перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов по индексу МосБиржи, считает Поддубский.