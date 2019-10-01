Рубль снизился к доллару и евро на фоне опасений за глобальный рост экономики

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса к рисковым активам в ожидании новостей об американо-китайских торговых переговорах и на фоне публикации в США слабых данных макроэкономической статистики.

Курс доллара США составил 65,39 руб. в 15:00, что на 52,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,47 руб./, подорожав на 80,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,13 копейки - до 68,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе первых торгов месяца. Снижение интереса инвесторов к рисковым активам связано с ухудшением макроэкономических данных основных мировых экономик и негативной динамикой валют emerging markets. Кроме того, до сих пор не разрешенная неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем усиливает опасения относительно дальнейшего глобального экономического подъема и спроса на нефть.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2019 года понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 50 пунктов. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Переговоры между США и Китаем должны состояться 10-11 октября. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, во вторник рубль находится под давлением вместе со всей группой валют emerging markets. "После выхода сегодня слабых индексов деловой активности в промышленном секторе США аппетит к риску на мировых рынках несколько ухудшился. Это добавило дополнительного негатива для валют развивающихся стран. Пара "доллар-рубль" превысила отметку 65 руб. и торгуется на уровнях трехнедельной давности. В целом текущая неделя также будет наполнена важной статистикой - в четверг рынки ждут индексов деловой активности в США и Европе, в пятницу - данных по американскому рынку труда. Для всей группы валют ЕМ эти данные представляют большой интерес", - отметил Поддубский.

"Во вторник на развивающихся рынках наблюдалось серьезное преимущество доллара, хотя к вечеру настроение покупателей американской валюты подпортили слабые по деловой активности в производственном секторе США. К окончанию рабочего дня рубль терял около 0,7% в паре с долларом, и еще во второй половине дня американской валюте удалось закрепиться выше 65 руб. Потери ряда других валют на развивающихся рынках были еще существенней. Например, турецкая лира и южноафриканский рэнд теряли около 1,3%. (. . .) Ближе к вечеру данные по индексу деловой активности подвели уже американский доллар (фактическое значение индекса PMI от ISM осталось ниже 50 пунктов), однако если индекс DXY к основным валютам постепенно вышел в нейтральную зону, то в парах с валютами развивающихся рынков преимущество доллара выглядело по-прежнему непоколебимым", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяной рынок восстанавливался значительную часть дня во вторник после резкого снижения накануне, инвесторы ожидали возобновления американо-китайских переговоров по торговому соглашению. Но к вечеру нефть растеряла весь коррекционный рост после выхода слабой макростатистики.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 0,41% - до $59,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени уменьшились на 0,76% - до $53,66 за баррель.

В понедельник обе марки подешевели примерно на 3% после того, как глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Добыча нефти в стране превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

Банк России во вторник, 1 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 732,7 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 732,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 24 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 438 млрд рублей) в среднем по ставке также 6,96% годовых.

Кроме того, Банк России 1 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 834 млрд рублей) в среднем по ставке 6,94% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 октября на 42,63 копейки, до 65,067 руб., и увеличил курс евро на 12,8 копейки, до 70,8449 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился во вторник на 33,29 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,1026 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 33,34 копейки и составил 65,1677 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 805,629 млн, из которых $699,118 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 106,511 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 10,27 копейки по отношению к понедельнику, до 70,8735 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 28,47 копейки и составил 71,043 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR838,163 млн, из которых EUR200,215 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR637,948 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,06% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,1% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца понизились на 2 б.п. - до 7,13% и 7,19% годовых соответственно, ставка на срок шесть месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,27% годовых.