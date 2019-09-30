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ОПЕК сообщил о полном восстановлении Саудовской Аравией добычи нефти после атаки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия добилась полного восстановления добычи нефти после инцидента с атакой на объекты ТЭК страны, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на пресс-конференции по итогам заседания Валдайского клуба.

Ранее в сентябре Баркиндо говорил о том, что Саудовская Аравия почти полностью восстановила объемы добычи нефти.

Саудовская Аравия является крупнейшим членом ОПЕК.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Спустя несколько дней министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти потребителям вернулись в полном объеме, при этом страна частично поставляла нефть из имеющихся запасов, поскольку добыча была восстановлена лишь наполовину. К концу сентября Саудовская Аравия планировала полностью восстановить добычу.

В рамках сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия должна добывать не более 10,3 млн б/с, однако добровольно обязалась добывать до конца года 9,89 млн бареллей нефти в сутки.

ОПЕК Саудовская Аравия Мохаммед Баркиндо

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