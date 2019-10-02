Михельсон не увидел осложнений из-за санкций против поставщика танкеров для "Ямал СПГ"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон не видит никаких осложнений с вывозом СПГ из-за санкций США в отношении крупнейшей китайской судоходной компании Cosco.

"Не понимаю, какое имеет отношение перевозка СПГ в арктической зоне к перевозке иранской нефти. Мы на год раньше запустили проект "Ямал СПГ" и успешно вывозим всю продукцию, а полностью все танкера получим до конца года. Поэтому я не вижу никаких осложнений с вывозом СПГ", - сказал Михельсон в ходе Российской энергетической недели.

Ранее торгующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже канадская компания Teekay LNG опубликовала сообщение о санкционных рисках для ее паритетного совместного предприятия с China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG), которое владеет четырьмя СПГ-танкерами класса ледового класса Arc7 (еще два строятся), осуществляющими перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ".

CLNG и его СП теперь квалифицируются как "заблокированные лица" в связи с тем, что под санкции США подпал акционер CLNG с долей 50% - структура Cosco, объявила Teekay.

Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. включены в SDN List за предполагаемое нарушение санкций, наложенных США на Иран, в частности, запрета на закупку иранской нефти. О введении этих санкций управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило 25 сентября 2019 года.

CLNG сообщила Teekay LNG, что активно занимается поиском быстрого решения этой проблемы.

Тeekay LNG подчеркнула, что не вела операций с Ираном, не будет их осуществлять и не будет действовать в нарушение каких-либо торговых санкций. Однако из-за упомянутых выше событий и спровоцированной ими неопределенности Teekay LNG перенесла День инвестора, намеченный на 2 октября.

К настоящему моменту для "Ямал СПГ" построено 13 танкеров Arc7 из пятнадцати. Таким образом, значительная часть флота танкеров ледового класса, использующихся "НОВАТЭКом", находится под угрозой санкций.

Подобные танкеры необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути. Обычно ледовая обстановка в регионе позволяет ходить без использования ледоколов до ноября. "Ямал СПГ" также имеет флот конвенционных судов.

"НОВАТЭК", а также компании с его контролирующим участием, в том числе "Ямал СПГ", с 2014 года находятся под секторальными санкциями США, запрещающими американским лицам предоставлять компании финансирование сроком более, чем на 90 дней. С тех пор "Ямал СПГ" не привлекает финансирование в долларах.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).