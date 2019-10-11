Тарифы на перевозку нефти подскочили до максимума за 11 лет

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Стоимость суточного фрахта судов класса VLCC (супертанкеры для перевозки нефти через океан) выросла до максимального уровня за 11 лет на фоне дефицита танкеров после включения крупнейшей судоходной компании Китая China COSCO Shipping Co в санкционный список США, пишет The Wall Street Journal.

Средняя стоимость фрахта супертанкеров превысила $94 тыс. в сутки, тогда как 25 сентября, до введения санкций, показатель составлял $18,2 тыс. в сутки.

Санкции, вызванные подозрениями в нарушении запрета на перевозку иранской нефти, затронули дочернюю компанию COSCO, Cosco Shipping Energy Transport, одного из крупнейших владельцев нефтетанкеров в мире - ее флот насчитывает более 40 судов.

"Рынок просто сошел с ума от таких внезапных событий, как санкции против COSCO, - сказал глава отдела исследований и оценки греческой компании Allied Shipbroking Джордж Лазаридис. - Перед тем, как лопнуть, этот пузырь может вырасти еще сильнее из-за геополитических рисков".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что представители Китая на торговых переговорах с США планируют поднять вопрос об отмене санкций против COSCO.

Отмечается, что американские санкции на поставку нефти действуют в отношении не только Ирана, но и Венесуэлы, что привело к повышению спроса на топливо, поставляемое самими США. В частности, экспорт нефти из США в Европу за неделю, завершившуюся 7 октября, достиг рекордных в истории 1,8 млн баррелей в сутки, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущей неделей, по данным компании Kpler.