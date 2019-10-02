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"Газпрому" осталось всего 1,5 месяца для завершения строительства "Северного потока 2"

"Газпрому" осталось всего 1,5 месяца для завершения строительства "Северного потока 2"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Газпрому" нужно всего полтора месяца работ для завершения строительства "Северного потока 2", сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе.

К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности.

Отвечая на вопрос, есть ли еще вероятность, что Дания все-таки даст разрешение на прокладку газопровода, Зубков сказал: "Причин никаких нет. Они не назвали причины, которые мешают дать разрешение. Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае, мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все". Комментируя уточнение о том, что есть еще полтора месяца на прокладку участка газопровода, он сказал: "Где-то так".

"Мы ждем. Но если не получим (разрешение Дании - ИФ), хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные", - добавил он.

Зубков подчеркнул, что основной вариант "ближе к Дании, потому что круги давать - это не здорово".

В августе глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток 2" готов на три четверти. Тогда же сообщалось, что трубы проложены по дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и Германии. Разрешение от Дании на прокладку труб пока не получено.

Северный поток 2 Газпром

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