Wintershall Dea заявила, что "Газпрому" по силам достроить "Северный поток 2" своим флотом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Газпрому" по силам достроить морскую магистраль "Северный поток 2" силами собственного флота, уверен председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". В настоящее время оно работает на шельфе Сахалина в рамках технического обслуживания объектов добычи Киринского месторождения. В "Газпроме" "Интерфаксу" подтвердили, что судно готово выполнять задачи по строительству газопровода в Балтийском море. Его команда полностью укомплектована. Для выполнения задачи по строительству морского газопровода будет необходимо установить сварочные посты, конкурс на поставку которых уже проведен.

"Нет никаких поводов сомневаться в способности российских трубоукладочных судов продолжить такую трубу", - сказал Мерен журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Ранее сообщалось, что для противодействия проекту "Северный поток 2" американские законодатели обсуждают возможность запрета его строительства подрядным компаниям - владельцам трубоукладочных судов. Контракт на укладку "Северного потока 2" заключен со швейцарской компанией Allseas.

"Я бы предпочел не спекулировать по поводу санкций. Чем дальше продвигается проект, тем меньше становятся риски его остановки", - заметил Мерен.

На данный момент морская труба построена на протяжении свыше 2 тысяч километров, что соответствует более 80% общей протяженности газопровода.

Глава Wintershall Dea заверил: "Все партнеры, вовлеченные в строительство "Северного потока 2" работают максимально по всем направлениям, для того чтобы проект был успешен. Очень важно говорить о том, почему проект является столь значимым и почему нам необходимо иметь как можно больше источников поставок газа на европейском энергетическом рынке".

Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сказал на Российской энергетической неделе, что "Газпрому" нужно всего полтора месяца работ для завершения строительства "Северного потока 2".