Путин не нашел фундаментальных причин для резких колебаний цен на нефть

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных предпосылок для увеличения стоимости нефти, заявил президент России Владимир Путин

"Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть", - сказал Путин на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммадом Баркиндо "на полях" Российской энергетической недели (РЭН) в среду.

"Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет", - продолжил Путин. По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.

"Рассчитываем на твердую последовательную позицию участников формата ОПЕК+, зная, что в самой организации проводится постоянная целенаправленная работа по поддержанию определенной дисциплины по выполнению всех наших договоренностей. Со своей стороны, как вы знаете, Россия придерживается всего того, о чем мы договаривались, и это приносит нам общий результат и общий успех", - сказал президент РФ.

Он также назвал РЭН востребованным для рынка мероприятием. По словам Путина, диалог между ОПЕК и не входящими в картель странами приносит положительные результаты как для России, так и для всего мирового энергетического рынка, а значит, всей мировой экономики.

Президент России отметил и участие Баркиндо в специальной сессии Валдайского форума в Сочи в конце сентября. "Уверен, что такое расширение информации, в том числе, для людей которые не занимаются непосредственно энергетикой, а занимаются мировой политикой, крайне важно, чтобы объяснить нашу общую позицию по развитию мировых энергетических рынков", - заметил Путин.