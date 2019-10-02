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Эквадор выйдет из ОПЕК 1 января 2020 года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Эквадор покинет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года из-за финансовых проблем, сообщило министерство энергетики страны.

Эквадор нацелен на повышение добычи нефти для увеличения доходов, но при этом страна продолжит поддерживать усилия по стабилизации мирового рынка нефти, отмечается в сообщении.

"Решение основано на внутренних трудностях и проблемах, которые страна должна решать для финансовой устойчивости, - заявило ведомство. - Эта мера согласуется с планом правительства по сокращению госрасходов и созданию новых доходов".

Комментируя выход Эквадора из ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман сказал журналистам в рамках Российской экономической недели-2019, что "каждая страна имеет право делать то, что ей нужно".

"Не хочу, чтобы мои слова прозвучали неуважительно, но вклад Эквадора в усилия ОПЕК+ относительно мал", - сказал он.

Эквадор вновь присоединился к ОПЕК в 2007 году после того, как покинул картель в 1992 году. Объемы добычи страны среди членов организации являются одними из самых минимальных.

По данным S&P Global Platts, в августе производство Эквадора составляло 530 тыс. баррелей в сутки, что на 22 тыс. б/с превышает установленную ОПЕК квоту.

ОПЕК Эквадор

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