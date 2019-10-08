Президент Эквадора из-за протестов перевез правительство в другой город

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Ленин Морено перевел правительство из столицы - Кито - в город Гуаякиль. Он объявил об этом в телеобращении к нации, передает ВВС News. Он принял это решение в связи с массовыми протестами и беспорядками, в том числе с участием представителей коренного населения.

Quito greeted Indigenous caravaners with a spirited carnival atmosphere upon their entry to the center of the city. Others will be coming on foot, after trekking for days. This one also shared by @OVargas52.🎥 pic.twitter.com/6pJqpfD8KG — Camila (@camilateleSUR) October 8, 2019

Морено обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа, который недавно побывал в Каракасе, в сговоре с целью дестабилизировать ситуацию в стране и совершить госпереворот. По его словам, грабеж, вандализм и насилие свидетельствуют в пользу того, что это результат организованной политической деятельности, а не просто проявление недовольство общества экономическим решением властей.

Пресс-служба политического движения, которое сейчас возглавляет Корреа, отвергла эти обвинения.

После того, как правительство отменило госсубсидии на топливо для населения, а цены на него выросли с начала октября в два раза, в стране начались протесты. Представители коренных народов и фермеры выдвинулись многотысячным маршем на Кито. Протестующие начали захватывать полицейских и военнослужащих. Также в стране были захвачены три месторождения госкомпании Petroamazonas, и нефтяники остановили добычу.

За последние несколько десятилетий три президента Эквадора были свергнуты в результате протестов коренного населения, напоминает ВВС.